An 59 de l’indépendante: la Côte d’Ivoire dévoile ses vecteurs aériens de combat

La commémoration de l’an 59 de l’indépendante de la Côte d’Ivoire a été marquée mercredi par un défilé aérien avec trois aéronefs de type Mi-24, deux Antonov et un aéronef de transport de troupes, le Casa C-295 W, pouvant contenir 48 à 71 passagers et faire le largage.Sous le coup de 10H05 GMT (heure locale) et des salves de canon, ont débuté les festivités avec des honneurs militaires au chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, qui à bord d‘un command car de l’armée a passé en revue les troupes.

Ces aéronefs tactiques et de combat qui ont décollé depuis la base aérienne de Port-Bouët, une cité balnéaire dans le Sud d‘Abidjan, ont survolé le ciel de Treichville où le défilé s’est déroulé en présence des autorités politiques, militaires, des diplomates, des chefs coutumiers et des populations.

Le buste et le corps en exergue, les différentes troupes ont exécuté le défilé militaire sous des pas cadencés. Des démonstrations de maniement d’armes ont été également faites par une unité spéciale devant le président Alassane Ouattara. Car, chaque militaire est censé maitriser son arme.

Ce cérémonial, délocalisé sur un grand boulevard d’Abidjan, se veut particulièrement un lien armée-nation. Et, dans le cadre de la coopération, les forces armées de la Guinée, du Royaume du Maroc et des forces armées françaises en Côte d’Ivoire, ont pris part à cette célébration.

Le saut en parachute a bouclé le défilé militaire aux environs de 12H30 GMT. Il a été exécuté par quatre parachutistes qui sont descendus avec succès sur l’espace aménagé pour les festivités, à plus de 1.500 mètres d’altitude, sous des cris et des vivats de la foule.