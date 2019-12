Alassane Ouattara à Dakar pour une conférence internationale sur la dette soutenable

Le président ivoirien Alassane Ouattara a quitté, Abidjan lundi, pour Dakar au Sénégal où il prendra part à la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable co-organisée par la présidence de la République du Sénégal et le Fonds monétaire international ( FMI), a appris APA de source officielle.« Cette conférence donne l’opportunité aux différents participants de réfléchir aux solutions visant à trouver le juste équilibre entre le développement durable des États qui nécessite d’énormes financements et la soutenabilité de la dette », explique un communiqué de la présidence ivoirienne.

Mardi, indique, par ailleurs le communiqué, le chef de l’État ivoirien qui est le président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA), présidera un sommet extraordinaire de cette organisation sous-régionale consacré à la situation sécuritaire, notamment la lutte contre le terrorisme dans les États membres. Le retour du numéro un ivoirien à Abidjan est prévu le même mardi après cette rencontre de l’UEMOA.