Afrobasket féminin : le Sénégal en finale au bout du suspens

L’équipe nationale féminine de basketball du Sénégal, au terme d’un scénario fou lors de sa demi-finale de l’Afrobasket, a battu de justesse le Mozambique (60-57) pour se hisser en finale où elle retrouvera le Nigeria, tenant du titre.Cette rencontre aura été un démentiel ascenseur émotionnel. Celui-ci démarre, contre toute attente, par un récital du Mozambique qui a merveilleusement réagi à un tir primé de Yacine Diop et aux contres musclés de Maïmouna Diarra sous le cerceau.

Tenaces et adroites, les Mozambicaines font mordre la poussière à la défense sénégalaise qui prend l’eau. En attaque, les Lionnes sont en panne sèche et perdent logiquement le premier quart temps (8-18).

Dans le deuxième acte, le Sénégal ne reprend pas ses esprits et commet de nombreuses fautes. Dans un trou d’air, les protégées du coach Cheikh Sarr paniquent sur les phases offensives. Tout le contraire de leurs adversaires qui coupent les lignes de passes et inscrivent des paniers faciles grâce à leurs multiples interceptions.

Après cinq minutes de jeu dans le deuxième quart temps, le compteur du Sénégal ne bouge pas. Et il a fallu deux lancers francs de Yacine Diop pour enfin marquer des points. A la mi-temps, le Mozambique refroidit l’ambiance électrique de Dakar Arena en menant largement au score (19-35).

Visiblement secouées à la pause par leur sélectionneur, les Lionnes commencent le troisième quart temps avec plus d’application sur les plans offensif et défensif. Tout de même, le Sénégal encaisse quelques paniers mais grignote des points précieux grâce notamment à des tirs primés d’Astou Traoré et d’Oumou Khaïry Sarr. Ce réveil porte ses fruits car les Lionnes reviennent à seulement trois points du Mozambique à la fin de ce quart temps (41-44).

Dans le quatrième et dernier quart temps, le Sénégal parvient à égaliser par l’intermédiaire de l’inusable Astou Traoré à la réception d’une passe de Yacine Diop. Dans les gradins, les supporters sont galvanisés. C’est un nouveau match. Dans les derniers instants de la partie, Oumou Khaïry Sarr, Binetou Diémé et Astou Traoré marquent des points permettant au Sénégal de s’imposer in extremis (60-57).

En finale, les Lionnes vont défier, dimanche prochain à 18 heures GMT, les D’Tigers du Nigeria qui ont pris le dessus sur le Mali (79-58). Avant cela, la petite finale opposera le Mozambique au Mali à 15h30 GMT.