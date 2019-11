Affaire Boughazelli, sécurité et football au menu de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus mardi à APA traitent d’une diversité de sujets, allant du présumé trafic de faux billets dont est accusé le député Seydina Fall dit « Boughazelli » aux déclarations des présidents sénégalais et mauritanien au forum de paix et sécurité, ouvert hier Dakar, en passant par la nouvelle configuration de l’équipe nationale de football du Sénégal.« Le scandale Boughazelli », affiche en Une L’Observateur, donnant une explication sur « pourquoi la gendarmerie n’est pas allée tirer le député Seydina Fall de sa +cachette+ ». Le journal dévoile aussi « les pièges de l’ouverture d’une information judiciaire » sur cette affaire de plus de 30 milliards de faux billets de banque.

EnQuête parle, lui, d’un « mépris à la justice » de la part du député « apériste » (APR, au pouvoir) après son « deuxième faux bond » à la Section de recherches de la gendarmerie.

Déclaré malade et interné, le député de l’APR « hume toujours l’air de la liberté » tandis que « ses présumés complices (sont) déférés hier au Parquet », selon le journal qui, pourtant reprend ces propos de Luc Sarr, conseiller politique du chef de l’Etat : « jamais le régime ne protégera Boughazelli ».

Si Vox Populi pense que ce dernier est le « député de l’impunité », Le Quotidien semble interloqué du fait que le procureur de la République Serigne Bassirou Guèye soit « sans voix » dans cette affaire, « contrairement à son habitude ».

A propos du Forum paix et sécurité ouvert hier à Dakar, Walf Quotidien note que Macky Sall « sermonne les Nations unies », de même que son homologue mauritanien Ghazouani. Les deux présidents ont, d’après le journal, versé dans des « attaques » visant l’ONU sur la lutte contre la menace terroriste.

Si Sall appelle l’ONU à « réformer ses procédures », Mouhamed Ould Ghazouani invite l’organisation à « se réformer au Conseil de sécurité, mais aussi sa politique de maintien de la paix ».

De toute façon, « le Sénégal et la Mauritanie devront être très vigilants », souligne Ghazouani dans le quotidien national Le Soleil où il a accordé un entretien exclusif.

En football, Record s’intéresse à la nouvelle configuration de l’équipe nationale du Sénégal et note que le sélectionneur Aliou « Cissé rajeunit la Tanière ».

Le journal montre ce dernier dans une image où il donne des conseils au jeune Krépin Diatta, qui a grandement participé au double succès du Sénégal lors des deux rencontres internationales contre le Congo (2-0) et l’Eswatini (1-4).

Par rapport à cette performance du milieu offensif de Bruges (Belgique), Stades croit que Krépin Diatta est « le meneur qui manquait » aux Lions du Sénégal : « un Fadiga plus ».