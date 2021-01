Adama Traoré et Wolverhampton doivent retrouver l’Europe

Adama Traoré et Wolverhampton sont dans une saison charnière pour le projet des Wolves, orchestré par le super agent Jorge Mendes. En effet, les investissements ont été nombreux cet été, malgré la crise économique liée au coronavirus et l’absence de Coupe d’Europe.

Une saison après avoir disputé la Ligue Europa et atteint les quarts de finale, Wolverhampton doit désormais se concentrer uniquement sur la Premier League. En effet, les Wolves, qui ont terminé à la 7ème place du classement 2019/20 sont passés à un cheveu d’enchainer une deuxième participation consécutive en C3. Il faudra donc se contenter des matchs de Premier League et de Coupes pour espérer, à la fin de l’année, retrouver le doux parfum des soirées européennes. Malgré la déception de ne pas retrouver l’Europe cette saison et la crise économique liée au coronavirus, les Wolves n’ont pas hésité à sortir la planche à billets cet été pour se renforcer.

Ainsi, pas moins de six joueurs sont arrivés du côté du Molineux Stadium, à commencer par l’énorme transfert de Fabio Silva. Âgé de seulement 18 ans, le jeune attaquant formé à Porto doit assumer l’énorme montant de son transfert dans une équipe déjà bien armée avec Raul Jimenez. Clairement recruté pour l’avenir, le Portitsta, qui est encore assez frêle physiquement, va devoir progresser pour s’éclater en P.League. Les Wolves ont aussi recruté Nelson Semedo contre 30 millions d’euros en provenance du Barça. En quête d’un latéral droit, qui peut aussi jouer de l’autre côté, les dirigeants ont décidé de miser sur le Catalan, poussé vers la sortie. Malgré ses 26 ans, Semedo a déjà une grosse expérience et ses qualités pourraient matcher à la perfection avec le championnat anglais. Ki-Jana Hoever, en provenance de Liverpool, est aussi arrivé pour 9,80 millions, de même pour Marçal (2M) en provenance de Lyon. Enfin, le jeune talent Vitinha (20 ans) a aussi été prêté par Porto pour la saison.

Wolverhampton a aussi perdu l’un de ses joueurs majeurs : à savoir Diogo Jota, vendu pour 50 millions d’euros à Liverpool. Avec ce départ, les clés du jeu des Wolves sont désormais entre les mains d’Adama Traoré. L’ailier de 24 ans, ultra-physique, sort d’une saison très intéressante avec 6 buts et 12 passes décisives en 54 matchs, toutes compétitions confondues. S’il n’a pas encore marqué cette saison, l’Espagnol a de grandes ambitions pour cette nouvelle année et décrocher, à terme, un gros contrat dans un grand club européen.

