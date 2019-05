8500 athlètes attendus à la 3ème édition des 10 km de Port-Gentil

Quelque 8500 athlètes, dont des célèbres marathoniens de l’Afrique de l’est prendront part à la 3ème édition des 10 km de Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, prévue le 30 juin 2019, a appris APA mercredi auprès de son comité d’organisation.Chez les hommes, on retrouvera cette année le vainqueur en titre de l’épreuve l’Ougandais Kortek Maxwell qui s’est imposé l’an passé en 28’03. Il a par ailleurs remporté cette même année les 10 km de Santos (Brésil) en 27’22.

Le Kenyan Korio Alex, détenteur du record du 10km de Port-Gentil depuis la 1ère édition (en 27’48) et 3ème du podium de l’édition 2018 en 28’21, sera également présent.

Le Kenyan Kipkoech Vedic, l’homme à surveiller lors de cette 3ème édition, affiche des temps de référence de très haut-niveau : 3ème du 10km de Valencia (Espagne) en 27’25 ; 3ème du 10km de Laredo (USA) en 27’37.

Un autre Kenyan, Ngeno Benard, présente également un beau palmarès avec notamment des victoires sur le 10km de Mobile 2018 en 27’45, sur le Semi-Marathon de Zallaq (Brunei) 2019 en 59’47 et également sur le Semi- Marathon d’Istanbul (Turquie) 2019 en 59’56.

L’Ougandais Bushendich Mande, vainqueur du 10km de Brunssum (Hollande) 2019 en 27’56, sera présent avec l’ambition de faire mieux que l’an passé : il avait terminé au pied du podium du 10km de Port-Gentil 2018, à la 4ème place en 28’58.

Chez les femmes, on retrouvera un groupe avec des temps de références impressionnants, composé notamment de la titulaire du record de l’épreuve 31’36, la Kenyane Chepngetich Ruth qui avait remporté la 1ère édition du 10km de la capitale économique gabonaise. Elle a également terminé 3ème de l’épreuve l’an passé en 32’30. Elle a par ailleurs remporté le dernier Marathon de Dubaï (UAE) en 2h 17’08 ».

Face à elle, ses compatriotes Chirchir Evaline, 3ème au 10km de Valence (Espagne) 2019 en 30’43 ; Jepchirchir Peres championne du monde du Semi-Marathon en 2016 et Vainqueur du 10km de Prague (République Tchèque)) 2015 en 30’55 ; et Tuei Sandra 2ème au dernier 10km de Port-Gentil en 31’46 et vainqueur du 10km de Valence (Espagne) 2018 en 30’57.