70 000 visiteurs attendus à la 3è édition de Yaye festival de Dabou

La 3è édition du Yaye, festival des arts et culture de Lodjoukrou de Dabou (49 km au Sud-ouest) prévue du 6 au 10 août, a été lancé, samedi au Musée des civilisations d’Abidjan-Plateau, autour du thème: « Promotion culturelle et cohésion sociale ».Le Yaye, espace d’affirmation identitaire du peuple Odjoukrou, alliant cultre, tourisme et développement, selon Sébastien Lath Meless, le Commissaire général, qui aura des articulations intégrant une foire culturelle, commerciale et touristique, attend 70 000 visiteurs en cinq jours.

« Le festival se veut une plate-forme d’expression culturelle, industrielle et de cohésion sociale qui veut offrir une occasion de célébrer et de valoriser les potentialités culturelles, promouvoir la gastronomie et l’artisanat du peuple Odjoukrou », a-t-il insisté en présence du Pr Kaboré Kiénou Hélène, Conseillère technique, représentant Maurice Kakou Bandama, le ministre de la culture et de la francophonie.

Pour Pr Hélène Kaboré, le Yaye festival « est une activité importante qui compte pour le ministère de la culture au même titre que les autres festivals du pays qui mettent en lumière nos traditions et us et coutumes, facteurs de cohésion sociale », s’est-elle réjouie, annonçant « la création prochaine de 12 autres musées de civilisations pour le rayonnement » de la culture ivoirienne.

Outre les activités culturelles et touristiques, des activités de développement communautaire et action participative dont un planting d’arbres, des consultations médicales et juridiques, des opérations coup de balais meubleront le Yaye 2019 avec des conférences thématiques.

Le Yaye festival est une initiative de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Socraff N’gbaffrê de Dabou, créée en décembre 2008 et qui s’est fixé pour objectifs, entre autres, d’œuvrer à l’épanouissement socio-culturel des peuples de Dabou et à la consolidation de la paix par l’action culturelle.