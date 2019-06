64 membres de Boko Haram «neutralisés» dans l’Extrême-Nord du Cameroun

Soixante quatre membres de la secte islamiste Boko Haram ont été «neutralisés» par la Force multinationale mixte (FMM), au cours d’une attaque terroriste survenue dans la nuit du 9 au 10 juin dernier dans la localité camerounaise de Darak (Extrême-Nord), annonce un communiqué signé du ministre des la Défense (Mindef), Joseph Beti Assomo, et reçu jeudi à APA.Seize soldats et huit civils ont également été tués, lors de cet assaut aux alentours du lac Tchad, mené par plus de 300 terroristes lourdement armés dont huit ont été capturés, avec à la clé plusieurs blessés en fuite et trois embarcations détruites, précise le communiqué daté de mercredi.

Il s’agit de la première attaque d’envergure du mouvement jihadiste, en terre camerounaise depuis près d’un an, dans une zone frontalière avec le Nigeria jadis épicentre des attaques et que le gouvernement de Yaoundé considérait comme désormais pacifiée.

En mi-mai dernier, les autorités camerounaises avaient annoncé la réouverture, et ce après cinq ans de verrouillage, de la frontière du pays d’avec le Nigeria au niveau de la localité d’Amchidé, située non loin de Darak et connue pour être une des cibles de Boko Haram.