15ème sommet mondial sur le Genre: plus de 200 délégations à Kigali pour stimuler l’égalité des sexes

La quinzième édition du sommet mondial sur le Genre se tient du 25 au 27 novembre à Kigali avec plus de 200 délégations attendues dans la capitale rwandaise pour stimuler l’égalité des sexes autour du thème, «éliminer les obstacles à l’égalité des sexes».Le sommet mondial sur le genre est un événement qui vise à partager les meilleures pratiques et stimuler l’innovation afin d’accélérer les progrès en matière d’égalité des sexes. C’est la première fois que l’Afrique accueille ce sommet.

Le Rwanda se présente comme un pays modèle en matière d’égalité entre les sexes. En effet, les femmes comptent pour plus de la moitié de la population rwandaise et occupent 40% des portefeuilles ministériels, et représentent plus de 60% des parlementaires.

La Banque africaine de développement (BAD) a pris les devants du combat depuis plusieurs années pour promouvoir l’égalité des sexes. L’institution a lancé ou soutenu de nombreuses initiatives pour combler le déficit de financement qui affecte les femmes en Afrique, à l’instar de l’initiative panafricaine de grande ampleur (AFAWA, Affirmative finance action for women in Africa).